Altıeylül Belediyesi, Türkmentepe'de Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi, Türkmentepe'de Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenliyor

Altıeylül Belediyesi, Türkmentepe\'de Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenliyor

Altıeylül Belediyesi, Akçaköy mahallesinde bulunan Türkmentepe'de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği düzenliyor. 2 gün sürecek etkinliğe 65 yamaç paraşütü pilotu katılım sağlayacak.

23.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Altıeylül Belediyesi, Akçaköy mahallesinde bulunan Türkmentepe'de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği düzenliyor. 2 gün sürecek etkinliğe 65 yamaç paraşütü pilotu katılım sağlayacak.

Etkinlikler Akçaköy Türkmentepe'de gerçekleşecek. Paraşütçülerin uğrak yeri olma özelliği taşıyan Akçaköy Türkmentepe'de yamaç paraşütü bakımından ülkemizin en elverişli alanlarından biri olma özelliği taşıyor. 1.Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliği 2 gün sürecek olup; etkinliğe, ülkenin dört bir yanından yamaç paraşütü severler katılım sağlayacak. 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak etkinlik saat 10-16 saatleri arasında gerçekleşecek.

"Türkmentepe bizim için biçilmiş kaftan"

Paraşüt severlerin uğrak yeri olma özelliği taşıyan Türkmentepe'nin özelliklerinden bahseden yamaç paraşütü tutkunları; "540 metre irtifaya sahip olan Türkmentepe, hakim rüzgar yönünde geniş bir kalkış pistini barındırmakta, tüm kuzeyli yönlere uçuş olanağı vermekte. Bizlere bu fırsatı sunan Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ederiz. Genellikle bu tip yerler Akdeniz Bölgesi'nde bulunmakta. Aramızda bulunan arkadaşlarımızdan bazıları burada uçma fırsatı buldu. Türkmentepe yamaç paraşütü yapanlar için biçilmiş kaftan" dedi.

Başkan Şehirli: "Türkmentepe'de yamaç paraşütü severlerle bir araya geleceğiz"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusunu gençlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle dolu dolu yaşadık. Bu hafta da ilçemize bağlı Akçaköy Türkmentepe'de yamaç paraşütü etkinliğiyle gençlerimizle bir araya geleceğiz. Balıkesir'de eşi benzeri olmayan paraşüt tutkunlarını ilçemize bağlı Akçaköy Türkmentepe'de ki Yamaç Paraşütünün gerçekleştirilecek olan alana bekliyoruz " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altıeylül Belediyesi, Türkmentepe'de Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

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