Üye Girişi
Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: 1-3 - Son Dakika

Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

01.12.2021 15:11
Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hüseyin Can (xx), Azad İlhan (xx)ALTINORDU: Emirhan (x) - Rıdvan (x), Özgür (x), Rahmi (x), Yusuf Can (x), Sami (x), Recep (x) (Dk. 74 Hüsamettin xx), Kenan (x) (Dk. 46 Burak x), Feyttullah Emircan (x) (Dk. 46 Muzaffer x), Anıl (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Hüseyin Can (xx), Azad İlhan (xx)ALTINORDU: Emirhan (x) - Rıdvan (x), Özgür (x), Rahmi (x), Yusuf Can (x), Sami (x), Recep (x) (Dk. 74 Hüsamettin xx), Kenan (x) (Dk. 46 Burak x), Feyttullah Emircan (x) (Dk. 46 Muzaffer x), Anıl (x) (Dk. 46 Ahmet İlhan x), Enis (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli xx)68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Alperen (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 74 Ahmet Tuna xx), Yusuf Emre (xxx), Hasan Gündoğdu (xxx) (Dk. 74 Çağlar xxx), Muhammed (xx), Burak (xx) (Dk. 79 Gürcan xx), Serkan Yıldız (xx), Mervan Yusuf (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 79 Alican xxx), Nurullah (xx)GOLLER: Dk. 17 Mervan Yusuf, Dk. 83 Alican, Dk.90+4 Çağlar (68 Aksaray), 90+2 Hüsamettin (Altınordu)SARI KARTLAR: Enis, Rıdvan (Altınordu), Yusuf Emre (Aksaray Bld)KIRMIZI KART: Dk. 66 Ahmet İlhan (Altınordu)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Altınordu evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak elendi. Kupada 5'inci tura yükselen konuk ekibin gollerini 17'nci dakikada Mervan Yusuf, 83'üncü dakikada Alican, 90+4'üncü dakikada Çağlar kaydederken, Altınordu'nun tek golü 90+2'nci dakikada Hüsamettin'den geldi. Altınordu'da ikinci yarıda oyuna giren Ahmet İlhan, 66'ncı dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.3'üncü dakikada konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Hasan Gündoğdu'nun vuruşunda kaleci Emirhan gole izin vermedi.17'nci dakikada Aksaray temsilcisi golü buldu. Mehmet'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Mervan Yusuf, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.45+1'inci dakikada Hasan'ın pasında bomboş pozisyondaki Burak'ın şutunda top az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Burak'ın sağdan geriye çıkardığı topa Rıdvan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.66'ncı dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan, Nurullah'a yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.83'üncü dakikada Çağlar'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Alican, yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.90+2'nci dakikada soldan Ahmet Dereli'nin pasında altı pasta topla buluşan Hüsamettin, yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-2.90+4'üncü dakikada Aksaray kontratağında Çağlar kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına girerek maçın skorunu belirledi: 1-3.

Hüseyin Can, Yusuf Emre, Altınordu, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: 1-3 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber 15:12 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi 15:10 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı 14:43 Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!

Son Dakika Haberleri
15:11 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
14:44 "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor
14:41 Mansur Yavaş'a MHP'den bir tehdit daha: Artık hasmımızdır!
14:39 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman
Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi         
15:17
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi         
15:10
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
14:39
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
13:28
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: 1-3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement