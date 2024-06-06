Altınordu, Almanya'dan stoper Ali Çırak'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Almanya'dan stoper Ali Çırak'ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu, Almanya 5. Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, transferin Altınordu'nun şampiyonluk hedefi doğrultusunda yapıldığını belirtti.

06.06.2024 10:53
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferdeki 4'üncü imzasını da yine gurbetçi bir oyuncuya attırdı. İzmir temsilcisi Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in ardından Almanya 5'inci Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Sportif Direktör Murat Korkmaz katıldı.

Altınordu'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten 1.97 boyundaki savunma oyuncusu, "Bana bu imkanı sunan başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Buradaki tesis ve imkanları görünce karar vermek zor olmadı. Tüm antrenmanlarda ve maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğim. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.

KORKMAZ: ŞAMPİYON TAKIMI KURACAĞIZ

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, "Altınordu 2024" projesi kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Sol ayaklı stoper olmasına rağmen fiziği ve olgunluğu ile ön planda olan bir futbolcu. Kendisini zaten yakından takip ediyorduk. Oynadığı takımla şampiyonluk yaşadı, inşallah darısı gelecek sezon Altınordu'muzun başına. Bizler de şampiyonluk için güçlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Birkaç transferimiz daha olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Almanya'dan stoper Ali Çırak'ı transfer etti - Son Dakika

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