 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu, Antalya kampında özel maçta mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, Antalya kampında özel maçta mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, bay takım olduğu haftayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Kampın son gününde Almanya 4. Lig ekibi Alemannia Aachen ile oynanan özel maçı 1-0 kaybeden Altınordu, eksikler nedeniyle altyapıdan oyuncularla mücadele etti. Hafta sonunu izinli geçirecek olan takım, önümüzdeki haftanın hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak.

Altınordu, Antalya kampında özel maçta mağlup oldu
20.01.2024 - 10:28,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bay takım olduğu 21'inci haftayı Antalya'da 3 günlük kamp yaparak geçirdi.

İzmir temsilcisi kampın son gününde Almanya 4'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. İlk yarısı 0-0 biten maçta rakip takım 59'uncu dakikada golü buldu. Kadrodaki eksikler nedeniyle U19 takımından A takım kampına alınan Tugay Güner, Yusuf Talga, Burak Gültekin ve Sercan Demirkıran hazırlık maçında görev yaptı. Altınordu sadece altyapı patentli gençleriyle mücadele etti.

Hafta sonunu izinli geçirecek Altınordu, evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü tesislerinde yeniden başlayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Almanya, Antalya, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Antalya kampında özel maçta mağlup oldu - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Antalya kampında özel maçta mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement