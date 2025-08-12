Altınordu Başkanı Özkan Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu Başkanı Özkan Veda Etti

Altınordu Başkanı Özkan Veda Etti
12.08.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyit Mehmet Özkan, 13 yıllık görev süresinin ardından Altınordu'ya veda etti ve futbolculardan bahsetti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpteki 13 yıllık görev süreci sonunda veda fotoğrafı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinde, "Son Fotoğraf" başlığıyla yapılan paylaşımda Özkan'ın futbol yöneticiliğinde Türk futboluna kazandırdığı futbolculara yer verildi. Görselde Bucaspor patentli Salih Uçan'ın yanı sıra, Altınordu'da yıldızları parlayıp A Milli Takım düzeyine yükselen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile son olarak Galatasaray altyapısına transfer olan 13 yaşındaki Ömer Özyurt'un fotoğrafları yer aldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "1994'lü Salih Uçan'la başlayan, 1996'lı Çağlar Söyüncü, 1997'li Cengiz Ünder ile taçlanan ve 2012'li Ömer Özyurt ile son bulan bir tutkulu yaşam serüveni. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Emekliye ayrılma kararı alan Seyit Mehmet Özkan ligin başlamasına kısa bir süre kala yatırımcı bulamaması nedeniyle futbolu yeniden Altınordu Spor Kulübü'ne devredeceğini açıklamıştı. Daha önce kulübün kullanımındaki Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni Söke 1970 SK'ya kiraya veren Özkan, A takımı ve Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'ni devredip, sadece Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni elinde tutacak.

Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Başkanı Özkan Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:59:54. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu Başkanı Özkan Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.