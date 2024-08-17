Altınordu'da camianın önemli isimleri tesisleri ziyaret etti - Son Dakika
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Altınordu'da camianın önemli isimleri tesisleri ziyaret etti

Altınordu\'da camianın önemli isimleri tesisleri ziyaret etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da camianın önemli isimleri, kulübün İnciraltı Çağlar ve Cengiz Çocuk Oyuncu Antrenman Tesisleri'ni ziyaret etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

17.08.2024 11:53
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da camianın önemli isimleri, kulübün İnciraltı Çağlar ve Cengiz Çocuk Oyuncu Antrenman Tesisleri'ni ziyaret etti. Eski başkanlardan Samim Süloş ve İlyas Gönen'in yanı sıra Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Erdik, Serdar Kaçar ve Hakan Orhunbilge'nin yer aldığı ziyarette Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte tesisimizi gezen, eski günleri yad eden ve sahada topa vuran heyet çok keyifli bir anı biriktirmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Arkadaşlar hoş geldiniz, bizi bahtiyar ettiniz, çok sağ olun. Torbalı herkese uzak geliyordu, haydi buyurun artık İnciraltı'ndayız. Uzak bahanesi ortadan kalkmış oldu. Burada her sabah ve her akşamüstü U17, U15, U14, U13, U12 ve U11 elit takımlarımız antrenman ve maçlar yapacaklar. İnanın, hayat çocuklarla çok güzel. İnanın çocuklarla birlikteyseniz hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Gelin kıpır kıpır, cin gibi çocukları izleyin, zamanın durduğunu fark edeceksiniz. Parayla pulla ölçülecek bir his değildir bu. Altınorduluları bekliyoruz. Altınordu 2024 çok güzel olacak. Onların büyümelerine şahit olun" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Örnek ve Hüseyin Bulut, yeni sezon çalışmalarının iyi şekilde sürdüğünü ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kariyerinde daha önce Türkiye'de forma giydiğini hatırlatan Hüseyin Bulut, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Bu sezon tüm takımın hedefi şampiyonluk. Ben de daha çok süre alıp takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Bir başka yeni transfer Yusuf Örnek de takım içindeki uyumun çok güzel olduğunu belirterek, "Buraya uyum sağladım. Bu sezon çok süre alıp en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Takıma asistlerim, gollerim ve savunmam ile yardımcı olmaya çalışacağım. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da camianın önemli isimleri tesisleri ziyaret etti - Son Dakika

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