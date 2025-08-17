Altınordu'da Kriz: 22 Oyuncunun Lisansı Çıkarıldı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da A takımı devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan sezonun başlamasına 1 hafta kala henüz yatırımcı bulamazken, kırmızı-lacivertli ekibin kadrosundaki 25 oyuncudan 22'sinin lisansları çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki listede sadece Ege Arslan, Furkan Emin Kaçmaz ve amatör lisansı olan Akmal Doğan'ın yer almadığı görüldü. İzmir temsilcisinde altyapıdan yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege'ye son olarak aynı ligde mücadele eden 1461 Trabzon talip olmuş, ancak genç oyuncu yuvada kalmayı tercih etmişti. Altınordu ligdeki ilk maçında 23 Ağustos Cumartesi günü Erbaaspor'u konuk edecek.