Altınordu'da seri sonu - Son Dakika
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Altınordu'da seri sonu

26.04.2022 11:15
Altınordu'da seri sonu

SPOR Toto 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Yılport Samsunspor deplasmanından uzatmada yediği golle 2-1 yenik ayrılan Altınordu'nun 7 maçlık namağlup serisi sona erdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Yılport Samsunspor deplasmanından uzatmada yediği golle 2-1 yenik ayrılan Altınordu'nun 7 maçlık namağlup serisi sona erdi. Kırmızı-lacivertliler 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan topladığı 7 haftalık periyodun ardından ilk kez sahadan eli boş ayrılıp en kritik dönemde sert fren yaptı. Evinde 21 Şubat'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmadan 63 gün sonra yenilgi yüzü gören İzmir temsilcisi kalan 3 maçı öncesi küme düşme stresini üzerinden atamadı.

Ligde 35'inci haftayı bay geçirecek 13'üncü sıradaki 41 puanlı Altınordu, maç fazlasıyla ateş hattının 3 puan üzerinde yer alıyor. Kırmızı-lacivertlileri 40 puanla Kocaelispor, 39 puanla Altaş Denizlispor ve 38 puanla düşme hattındaki Beypiliç Boluspor takip ediyor. Gelecek hafta kritik randevuda Kocaelispor'a konuk olacak İzmir ekibi, küme düşen Balıkesirspor'u ağırladıktan sonra sezonu Boluspor deplasmanında noktalayacak. Altınordu bu hafta rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜAltınordulu futbolcular santrası olmayan golü kalelerinde gördükten sonra soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı. Teknik adamlar ve takımın tecrübeli oyuncuları, genç futbolculara soyunma odasında moral verdi. Özellikle tecrübeli oyuncuların genç futbolculara, "Futbolda böyle şeyler olabilir. Nasıl 7 maç kaybettikten sonra başarılı sonuçlar aldıysak kalan maçlarımızda da iyi sonuçlar alacağız ve ligi iyi yerde bitireceğiz" şeklinde konuşma yaptığı belirtildi. Altınordu, 2 günlük iznin ardından Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.EROĞLU: AVANTAJ OLACAKTI

Son dakika golü ile Samsunspor'a yenildikleri için üzgün olduklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu karşılaşma iki takım adına da oldukça önemliydi. Öne geçtik hemen ardından beraberlik golünü yedik, karşılaşmanın 1-1 sona ereceğini beklerken kalemizde golü gördük. Bu deplasmandan alacağımız 1 puan bizim için avantaj olacaktı ama olmadı. İyi bir serimiz vardı, o bitti. Yoğun bir maç trafiği yaşadık. Bu haftayı bay geçireğiz, sonrasında yeni bir seri başlatmak istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor

Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da seri sonu - Son Dakika


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