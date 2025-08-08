Altınordu\'da Yeni Dönem Hazırlıkları

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosundaki 14 oyuncuyla yollarını ayırıp, devir süreci nedeniyle henüz transfer yapmayan Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini ve takımdan memnun olduğunu vurguladı. Geçen sezon son 7 maçta görev almasının kendisi için avantaj olduğunu dile getiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Göreve başladığımda akademiden gelen gençleri tanıyordum, onlar da beni tanıyordu. Ama gurbetçi grubunu geçen sezon tanıma fırsatım oldu. Sözleşmesi biten 5 oyuncumuz cazip teklifler alıp takımdan ayrıldı. Kulübün bonservis geliri elde ettiği Sami ve Serhat'a sezon içinde de teklifler vardı. Diğer gidenler akademiden yetişip süre almayan gençlerdi. Bizi gururlandırdılar ama gitmeleri bize güç kaybı yaşatmadı" dedi.

'ACELECİ DAVRANMIYORUZ'

Kocaelispor'a gönderilen kaleci Serhat'ın alternatiflerinin olduğunu ancak 1461 Trabzon'a satılan Sami'nin gidişinin kendileri için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden teknik patron Namet Ateş şöyle devam etti: "Serhat'ın yerine geçebilecek üç kalecimiz var. Oynamak için can atıyorlar. Şu an en çok keyif aldığım kamp dönemini geçiriyorum. Yaş ortalamamız 21, genç bir ekiple çok iyi çalışıyoruz. Devir sürecindeki belirsizlik oyuncuların kafasında soru işareti uyandırıyordu. Teknik ekibimizde soru işareti yok. Oyunculara ne olursa olsun lige hazır olmaları gerektiğini anlattık. Geçen sezon Kartepe'ye kampa gidilmiş. Ben bu yıl tesislerimizde kalmamızı istedim. Torbalı'da her türlü imkanımız var. Muğlaspor ve Karşıyaka'dan sonra Somaspor ve Aliağa FK ile hazırlık maçları oynayacağız. Devir gerçekleşmezse yine ligde söz sahibi olmak için en az 5 oyuncu transfer etmemiz lazım. Aceleci davranmıyoruz."