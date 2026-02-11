Altınordu'da Yeni Teknik Direktör Yusuf Şimşek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'da Yeni Teknik Direktör Yusuf Şimşek

Altınordu\'da Yeni Teknik Direktör Yusuf Şimşek
11.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayırıp Yusuf Şimşek'i göreve getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayıran yönetim göreve Yusuf Şimşek'i getirdi. Önceki hafta Altay'dan ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek, imza attıktan sonra yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaştık. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik patron Yusuf Şimşek'in ekibinde takım antrenörü olarak Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır'ın yer alacağı, atletik performans antrenörünün Evrensel Heper, kaleci antrenörünün ise Adem Akbel olacağı bildirildi. Yusuf Şimşek, hafta sonu deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında yeni takımının başındaki ilk sınavına çıkacak.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Yeni Teknik Direktör Yusuf Şimşek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 20:46:41. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Yeni Teknik Direktör Yusuf Şimşek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.