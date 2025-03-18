Altınordu\'dan Anlamlı Kutlama

Altınordu'nun tesislerinde 18 Mart sebebiyle Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yemek menüsü olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde anlamlı bir harekete imza attı. Kırmızı-lacivertli kulüp, bugün öğlen yemeğinde Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yediği yemeklere yer verdi. Menüde; buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı. Daha sonra oyuncular, Türk bayrağının önünde toplu bir fotoğraf çekildi. Konuyla ilgili kulüpten de bir paylaşım yapıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

"A Takım futbolcularımızın hazırlıklarını sürdürdüğü ve kamp yaptığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi mutfağında bugün, Çanakkale'deki askerlerimizin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR