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Altınordu'dan çocuk şenliği - Son Dakika

Altınordu'dan çocuk şenliği

26.01.2022 12:40
Altınordu'dan çocuk şenliği

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan açıklamalarda bulundu. Kırmızı-lacivertli kulübün İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde geleneksel olarak düzenlediği Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) Turnuvası'nın açılışına katılan Özkan, kulüp olarak çocuk şenliklerine çok önem verdiklerini vurguladı. Başkan Özkan, pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de yavaşlattığını kaydederek, "Türkiye genelinde 180 tane futbol okulumuz var ama bunun dışında 150 civarında felsefe kardeşliği yapmış olduğumuz yetiştirici odaklı spor kulüpleriyle iş birliği içerisindeyiz. Onlar bizim yol arkadaşımız ve sıklıkla bir araya gelmek istiyoruz. Pandemiden sonra maalesef ilk defa böyle bir organizasyon yapabildik. Şu anda turnuvamıza katılanların hepsi 11-12 yaşındaki çocuklarımız. Gelecek hafta da diğer küçük yaş grupları için bir organizasyon yapacağız. Türkiye'nin başka yerlerinde de böyle çocuk şenliklerine gideceğiz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"ÇOCUKLARIN MUTLULULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çocukların daha mutlu olması için çalıştıklarını anlatan Seyit Mehmet Özkan, "Bizim esas amacımız, çocuklar çocukluklarını yaşasın istiyorum. Antrenörler ile de konuştum. Dedim ki lütfen çocuklara fazla karışmayın, sadece arada sırada olumlu müdahaleler yapın. Spor yapan toplum, mutlu toplumdur. Ben bunu çok söylüyorum çünkü hareketsiz bir topluma doğru gidişat var ve bunun mutlaka önüne geçmemiz lazım. Bunun için de sadece futbol demiyorum. Bütün sporlarda hatta ve hatta olimpik sporlarda olmak üzere çocuklarımıza çok çok spor yaptırmamız lazım. Bizim Altınordu organizasyonu olarak zaten misyonumuz bu çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek. Bu sayede sportmen bireyler olarak topluma katkı sağlamalarını istiyoruz ve içlerinden de seçeceğimiz doğal yeteneklilerine de akademimizde ileri futbol eğitimi vermek istiyoruz. O anlamda bu etkinliklerin sosyal kimliği ağır basıyor" diye konuştu. "SOKAĞA ÇIKIN, DERS ÇALIŞMAYIN" Çocukların ailelilerine de seslenen Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklarımız devamlı ders çalışıyorlar. Sömestr tatilinde çocuklarımız anne babalarını dinlemesinler, çıksınlar sokağa oyun oynasınlar. Çocukluklarını yaşasınlar ama bilgisayar ve cep telefonundan uzak dursunlar. Çocuk dediğin hareketli, yaramaz olur. Çocuklar, çocukluğunu yaşasın. Veliler, gerçekten sakın ha söylüyorum yaramaz çocuk yoktur, çok hareketli çocuk vardır. Eğer çocuğun enerjisini bir yere kanalize ederseniz o çocuk yaramaz olmaz. Ben 15 yıldır bu işin içindeyim ve biliyorum ki çocuk enerjisini bir yere aktardığı anda zaten yoruluyor ve ondan sonra kendisi zaten dinlenmek istiyor. Bu anlamda ne olursunuz hareketli topluma doğru geçiş yapalım. Çocuklarımız bol bol spor yapsınlar."ALTINORDU'NUN MİSAFİRİ ALMAN KONUKLARAltınordu Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sonunda Gençlik Geliştirme Antrenörü Maximilian Stumpf ve Futbol Eğitimi Yazarı Thomas Kettner'i ağırladı. Altınordu 4 gün boyunca misafiri olan heyet, kulübün tüm tesislerini gezip, Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Antrenörleri ve yöneticileri ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.STUMPF: "BURADA OLMAKTAN DOLAYI GURURLUYUM"Gençlik Geliştirme Antrenörü Maximilian Stumpf, harika bir tesisle karşılaştığını vurgulayarak, "Burada olmaktan gururluyum ve çok mutluyum. Geldiğimiz andan itibaren bize çok yakın ve içten davrandınız. Buradaki atmosfer çok harika. Tüm antrenörler birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ve samimiler. Geldiğimiz andan itibaren hepsinin futbol konuştuğunu işittim. Burada kendimi de çok rahat hissettim. Altınordu Futbol Kulübü'nde genç futbolcunun gelişimi için tesis, teknoloji, antrenör her şey var" şeklinde konuştu."ALTINORDU'NUN FARKLI FELSEFESİ VAR"Birçok futbol kulübünü yakından takip ettiğini dile getiren Stumpf, "Bence Altınordu diğer kulüplerden çok farklı, kendi felsefesi var. Buradan birçok oyuncunun Süper Lig'e ve Avrupa'nın değişik takımlarına transfer olduğunu zaten biliyorum. Bundesliga'ya en son zaten Burak İnce'ye gönderdiniz. Bu kadar genç oyuncuyu üst ligler için hazırlamak kolay değil ama kurulan sistemle bunlar gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi de yakından takip ettiğim için biliyorum diğer kulüpler oyuncu gelişimine fazla zaman ayırmazken Altınordu, oyuncuların gelişimine daha fazla zaman harcıyor ve onlara büyük yatırımlar yapıyor" dedi. KATTNER: "ANTRENÖRLER ÇOK RAHAT"Futbol Eğitimi Yazarı Thomas Kettner de, "Burada çok güzel sahalar var. Antrenmanların bazılarına katılma fırsatım oldu. En önemlisi antrenman sahalarının yanında tribünler var, oradan da çalışmaları izleyebildimö diye konuştu. Kettner, Altınordu'nun A takımındaki genç oyuncuların fazlalığının kendisini çok etkilediğini kaydetti. Futbol Eğitimi Yazarı Thomas Ketner, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki antrenörler hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Almanya ile kıyasladığımda buradaki antrenörler daha rahatlar. Ayrıca oyunculara karşı davranışları sert değil, oyunculara espriler yapıyorlar. Bence bu çok önemli. Almanya' da bu şekilde değil, antrenörler her zaman sert ve kuralcı. Bazen biraz da olsa rahat olmak gerekiyor

Altınordu'dan çocuk şenliği
Altınordu'dan çocuk şenliği
Altınordu'dan çocuk şenliği
Altınordu'dan çocuk şenliği
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Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'dan çocuk şenliği - Son Dakika Spor


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