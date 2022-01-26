Altınordu'dan çocuk şenliği

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan açıklamalarda bulundu. Kırmızı-lacivertli kulübün İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde geleneksel olarak düzenlediği Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) Turnuvası'nın açılışına katılan Özkan, kulüp olarak çocuk şenliklerine çok önem verdiklerini vurguladı. Başkan Özkan, pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de yavaşlattığını kaydederek, "Türkiye genelinde 180 tane futbol okulumuz var ama bunun dışında 150 civarında felsefe kardeşliği yapmış olduğumuz yetiştirici odaklı spor kulüpleriyle iş birliği içerisindeyiz. Onlar bizim yol arkadaşımız ve sıklıkla bir araya gelmek istiyoruz. Pandemiden sonra maalesef ilk defa böyle bir organizasyon yapabildik. Şu anda turnuvamıza katılanların hepsi 11-12 yaşındaki çocuklarımız. Gelecek hafta da diğer küçük yaş grupları için bir organizasyon yapacağız. Türkiye'nin başka yerlerinde de böyle çocuk şenliklerine gideceğiz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"ÇOCUKLARIN MUTLULULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"