Altınordu\'dan Kocaelispor\'a Transfer

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen kaleci Serhat Öztaşdelen, yeni sezon öncesi Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Kocaelispor'la el sıkıştı. Geçtiğimiz günlerde Batman Petrolspor'la masaya oturup anlaşma sağlanamaması üzerine dümen kıran genç file bekçisi Kocaeli temsilcisiyle anlaştı. Kocaelispor'un 20 yaşındaki milli file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferinden bonservis bedeli olarak 5 milyon TL gelir elde eden Altınordu'nun bir sonraki transferden yüzde 50 pay alacağı belirtildi. Altınordu, 1461 Trabzon'a gönderdiği Sami Satılmış'ın ardından ikinci oyuncu satışını gerçekleştirmiş oldu.