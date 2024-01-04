Altınordu\'dan U19 Milli Takımı\'na 3 oyuncu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, genç oyunculardan Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı'yı U19 Milli Takımı'na göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da milli takım sevinci yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli takımda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na çağırıldı. Altınordu'dan yapılan açıklamada ise, "A Takım futbolcularımızdan Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımımızın Ürdün ile oynayacağı özel maçın kadrosuna davet edildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye U19 Milli Takımı, 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak. - İZMİR