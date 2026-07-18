Altınordu\'dan Yetişen Gençler Süper Lig\'de

2'nci Lig'e katılmadığı için küme düşürülen Altınordu, altyapısından yetişip Süper Lig ekiplerine transfer olan eski genç oyuncularını mercek altına aldı. 2025 yılında Galatasaray altyapısına transfer olan kaleciler Arda Yılmaz ve Cem Efe Eroğlu ile sağ bek Yusuf Sivaslıoğlu, sarı-kırmızılı takımın Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer aldı.

Yusuf, maçın 63'üncü dakikasında oyuna girerek A takımla ilk tecrübesini yaşadı. Bu oyuncuların bir sonraki transferlerinden yüzde 50 pay alacak Altınordu'dan yapılan açıklamada, "Arda Yılmaz, Cem Efe Eroğlu ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu gönülden tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Ayrıca genç oyunculara şans vererek Türk futbolunun gelişiminin ve ilerlemesinin önünü açan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.