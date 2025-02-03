Altınordu, Deplasmanda Beraberlik ile Zirve Yarışında Zayıfladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Deplasmanda Beraberlik ile Zirve Yarışında Zayıfladı

Altınordu, Deplasmanda Beraberlik ile Zirve Yarışında Zayıfladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son maçta Isparta 32 Spor ile berabere kalan Altınordu, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj kaybetti. Yeni teknik direktör Ersan Parlatan ile de galibiyet elde edemeyen ekip, altyapı sisteminde köklü değişikliklere gidiyor.

03.02.2025 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 2'nci devredeki 3'üncü maçından da 1 puanla ayrılarak zirve yarışında bir yara daha aldı. Sezonun ilk yarısını 35 puanla lider Sarıyer'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi son 3 karşılaşmada İnegölspor (D), Kepezspor ve Isparta 32 Spor'la (D) yenişemedi. Bu periyotta 6 puan bırakan ve lider Sarıyer'in 12 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki kırmızı-lacivertliler şampiyonluk yarışında havlu attı.

Altınordu'da İnegölspor beraberliğinin ardından maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Olcay Şahan'la yolları ayırıp göreve Ersan Parlatan'ı getiren yönetimin hamlesi de şimdilik olumlu sonuç vermedi. Takımın başında çıktığı 2 müsabakadan 1'er puanla ayrılan teknik patron Parlatan galibiyetle tanışamadı. Ligde cumartesi günü 10'uncu basamaktaki Kırklarelispor'u konuk edecek Altınordu, seyircisi önünde 3 puan özlemine son vermeye çalışacak. İki takım ilk yarıda 2-2 berabere kalmıştı.

YATILI OYUNCU DÖNEMİ BİTTİ

Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu'da altyapıda yatılı futbolcu döneminin tamamen sona erdiği bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda Bolu- Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunmaktayız. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız" denildi. Torbalı'da kurduğu Metin Oktay Yerleşkesi'nde daha önce yatılı sistemi kaldıran Altınordu'da bazı altyapı oyuncularının Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde yatılı kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Altınordu, 3-sayfa, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Deplasmanda Beraberlik ile Zirve Yarışında Zayıfladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu, Deplasmanda Beraberlik ile Zirve Yarışında Zayıfladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.