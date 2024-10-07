Altınordu Deplasmanda Yine Beraberlik Aldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, dış sahada 1 puana abone oldu. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan kırmızı-lacivertliler, deplasmanda ise 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçtan önce gurbette Kepezspor ile yine golsüz berabere kalan Altınordu, Kırklarelispor ile de yenişemedi ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Geride kalan 6 müsabakada henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, haftayı 12 puanla 5'inci sırada tamamladı.