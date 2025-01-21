Altınordu, Ersan Parlatan ile Anlaştı - Son Dakika
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Altınordu, Ersan Parlatan ile Anlaştı

Altınordu, Ersan Parlatan ile Anlaştı

Altınordu, Olcay Şahan'dan sonra teknik direktör olarak Ersan Parlatan ile anlaşma sağladı.

21.01.2025 14:04
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Altınordu, Olcay Şahan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ersan Parlatan'la anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ikinci devrenin ilk maçında İnegölspor'la deplasmanda golsüz berabere kalınca puan kaybının faturasını Teknik Direktör Olcay Şahan'a kesti ve genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. İzmir ekibi, Şahan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan'la masaya oturduğu ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde kırmızı-lacivertli kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Öte yandan deneyimli çalıştırıcının, 26 Ocak Pazar günü oynanacak Altınordu-Kepezspor karşılaşmasında kulübedeki yerini alacağı ifade edildi. Parlatan, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev almış ve takımının başında çıktığı 12 maçta 1.25 puan ortalamasını tutturmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Olcay Şahan, Altınordu, Politika, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Ersan Parlatan ile Anlaştı - Son Dakika

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