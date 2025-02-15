Altınordu, Erzincansporlu Yasin Dülger'e Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Erzincansporlu Yasin Dülger'e Sert Tepki Gösterdi

Altınordu, Erzincansporlu Yasin Dülger\'e Sert Tepki Gösterdi

Altınordu Futbol Kulübü, Erzincanspor ile oynanan maçta Furkan Yöntem'e sert faul yapan Yasin Dülger'e karşı büyük tepki gösterdi. Furkan Yöntem'in ciddi sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Kulüp, hukuki yollara başvurmayı planlıyor.

15.02.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR, ALTINORDU Futbol Kulübü, Erzincanspor ile deplasmanda oynanan maçta Furkan Yöntem'i sert bir şekilde sakatlayan Erzincansporlu Yasin Dülger'e büyük tepki gösterdi. İzmir ekibi, genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaşanan gelişmeler üzerine düzenlenen toplantıya A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, A Takım oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun katıldı.

FURKAN YÖNTEM, UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Furkan Yöntem'in futbol yaşamını kast eden Erzincansporlu Yasin Dülger'i sert bir dille eleştirerek, "Furkan Yöntem'i altyapılardan A takımımıza kazandırdık. 10 yıldır bünyemizde oynuyor ve 28 kez genç milli takımlarda oynayan oyuncumuzun sakatlığı ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldık. Furkan Yöntem, genç milli takımlarda kaptanlık yapmış, bizim geleceğimizdir. 10 yıldır yatırım yaptığımız bir evladımızdır. Maalesef çarşamba günü rakip takımın kaptanı Yasin Dülger örnek olması gerekirken; bize sahada futbolun çirkin yüzünü gösterdi. Yaşanan sakatlık sonrasında küçük bir araştırma yaptık ne yazık ki rakip takımın kaptanı 87 maçta 32 tane sarı kart görmüş. Bu durum futbolun Fair-Play ruhuna aykırıdır. Hakemlerin de bilmesi gereken bir istatistiktir. Yıldız futbolcuları hepimizin koruması lazım" dedi.

"ÇAPRAZ BAĞINDA KOPUK, MENİSKÜSTE YIRTIK"

Altınordu Sportif Direktörü Korkmaz, "Bizler yetiştirdiğimiz futbolcularla bu ülkeye katkıda bulunmaya çalışırken bazılarının yaptığı bu hareketler çok büyük zarar veriyor. Bizim Erzincan şehri, yönetimi ve teknik heyeti ile ilgili bir problemimiz yok. Hepsi bizi çok iyi karşıladı. Futbolda Yasin Dülger gibilerin yaptığına asla izin vermemeliyiz. Zaten İzmir'de oynadığımız maçta da sarı ve kırmızı kart görerek ceza almış oyuncunun kinini, bu maça taşıması asla kabul edilemez. Yasin Dülger senin yaptığın bu hareketler ne sana ne de bu ülkeye yakışıyor. Yapılan bu sert fauller sonrasında ne mi oldu? Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımımıza yeniden kazandırdığımız Furkan Yöntem'in ön çapraz bağında kopuk, menisküsünde yırtık, iç bağlarında zedelenme var. Oyuncumuz yine 10-12 ay sahalardan uzak kalacaktır" diye konuştu.

Murat Korkmaz hukuki yollara başvuracaklarını kaydederek, "Avukatlarımız hem bizim hem de kulübümüzün haklarını arayacaktır. Bunun için TFF'ye de başvuracağız. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu yıldız futbolculara sahip çıkmamız lazım. Karşılaşmanın 82. Dakikası oynanıyor takımın 3-0 gerideyken bu kadar sert faul neden yapılır ve oyunumuz yine sakatlanır. Yasin Dülger'i ve herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyoruz" şeklinde konuştu. Toplantıda genç oyuncuya ve maç boyunca takıma yapılan fauller de tek tek gösterildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Erzincan, Politika, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Erzincansporlu Yasin Dülger'e Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, Erzincansporlu Yasin Dülger'e Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.