Altınordu, Halil Can Cemali'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Halil Can Cemali'yi kadrosuna kattı

Altınordu, Halil Can Cemali\'yi kadrosuna kattı

Altınordu, TFF 2. Lig'e etkili bir giriş yapmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Halil Can Cemali ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cemali'ye başarılar diledi.

12.07.2024 13:05
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Altınordu, son olarak Uşakspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Can Cemali kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Altınordu, transferlere devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Halil Can Cemali kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Uşakspor forması giyen Halil Can Cemali ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Halil Can Cemali'ye Altınordu formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Halil Can Cemali'nin kariyeri

10 Şubat 2003 İstanbul doğumlu olan Halil Can Cemali, futbola Başakşehir altyapısında başladı ve aynı takımın genç takımlarında forma giydi. Hatayspor U19, Yeni Çarşı SK U19 takımlarından sonra Şanlıurfaspor'da profesyonel olan genç oyuncu, Sivas 4 Eylül ve Uşakspor formalarını giydi. Geçen yıl devre arasında Uşakspor'a transfer olan 1.79 cm uzunluğundaki Cemali, Uşakspor forması ile 8 maça çıktı ve bu maçların hepsine ilk 11'de başladı. 21 yaşındaki oyuncu, Uşakspor forması ile de bir gole imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Halil Can Cemali'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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