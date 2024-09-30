Altınordu, İç Sahada Üçte Üç Yaptı - Son Dakika
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Altınordu, İç Sahada Üçte Üç Yaptı

Altınordu, İç Sahada Üçte Üç Yaptı

Altınordu, iç sahada 3'te 3 yaparak 11 puana ulaştı ve 5'inci sıradan 3'üncü basamağa yükseldi.

30.09.2024 12:29
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bu sezon iç saha maçlarını oynadığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk ettiği İnegölspor ve Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi dün de 24Erzincanspor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada 1'er puan toplayan kırmızı-lacivertliler, evinde kayıp yaşamayarak 11 puana ulaştı ve 5'inci sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Zirve ile arasında 2 puan fark bulunan Altınordu şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

24Erzincanspor müsabakasında penaltıdan rakip fileleri sarsan Kaan Baysal, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü attı. İzmir temsilcisinin 2'nci golünü kaydeden İlkan Sever ise bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. Altınordu, Erzin ekibinin uzatmada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirememesiyle derin bir nefes aldı. Grupta namağlup 3 takımdan biri olan Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, maçtan sonra kendisini alkışlayan taraftarlara oyuncularını göstererek, "Onları alkışlayın" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Altınordu, Futbol, Yaşam, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, İç Sahada Üçte Üç Yaptı - Son Dakika

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