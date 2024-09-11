Altınordu İyi Bir Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Altınordu İyi Bir Başlangıç Yaptı

Altınordu İyi Bir Başlangıç Yaptı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca, 17 yaşındaki Burak Gültekin formayı kaparak dikkatleri üzerine çekti.

11.09.2024 12:13
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, lige başarılı giriş yaptı. Olcay Şahan yönetiminde 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir ekibi, ligin ilk haftasında İnegölspor'u ağırladı. Zorlu rakibini 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, sezonun açılışını 3 puanla yapmış oldu. İkinci hafta mücadelesinde Kepezspor'a konuk olan Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kalarak ilk 1 puanını almış oldu.

İlk iki haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

17 yaşındaki Burak, formayı kaptı

Oyuncu yetiştirmesiyle ön plana çıkan Altınordu, yeni sezonunun başlangıcıyla birlikte yeni bir yıldız daha Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Ligin ilk 2 maçında İnegölspor ve Kepezspor ile karşı karşıya gelen Altınordu'da, altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Burak Gültekin formayı kapmayı başardı. Geçtiğimiz sezon U19 takımında görev yapıp bu sezon A takıma yükselmeyi başaran 17 yaşındaki futbolcu, ilk 2 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken 180 dakika da oyunda kalmayı başardı. Genç oyuncu sergilediği performansla beğeni toplarken, Teknik Direktör Olcay Şahan'ın da bu sezon vazgeçilmez oyuncularından birisi olacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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