Altınordu Kaptanı: Hedef 6\'da 6!

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Kastamonuspor'un 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan 22 puanlı Altınordu'da kaptan Eren Tokat, ilk yarının son 6 maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Ligde 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u yenerek yola devam edeceklerini belirten tecrübeli stoper, "Sahamızda iyi oynuyoruz ve son olarak İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ettik. İlk yarının kalan 6 maçını da kazanıp ilk yarıyı en üst sırada tamamlamak istiyoruz" dedi. İki hafta önce deplasmanda Batman Petrolspor'a yenildikleri karşılaşmada yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını kaydeden Eren, "Bu sefer yine bir başka Güneydoğu deplasmanına gidiyoruz. Kazanarak döneceğiz. Takım olarak birbirimize inancımız tam" diye konuştu.