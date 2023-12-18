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Altınordu, Karacabey Belediyespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Altınordu, Karacabey Belediyespor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçta galibiyet arayacak. Müsabaka Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.

Altınordu, Karacabey Belediyespor maçına hazırlanıyor
18.12.2023 - 11:35,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Müsabakanın biletleri 150 TL'den satışa sunulacak. İzmir ekibinde çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Ligde 13 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu, 20 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Bursa temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
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