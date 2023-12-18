TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Müsabakanın biletleri 150 TL'den satışa sunulacak. İzmir ekibinde çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Ligde 13 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu, 20 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Bursa temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Karacabey Belediyespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika