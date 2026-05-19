Altınordu\'lu Gençler Süper Lig\'de İlk Maçlarını Oynadı

19.05.2026 11:52
Altınordu, altyapısından yetişen Onuralp Çevikkan ve Ata Yanık'ın Süper Lig'deki ilk maçlarını kutladı.

2'nci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen iki genç oyuncusunun geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmasıyla gururlandı. Futbola başladığı İzmir ekibinde profesyonel olup, A takımda oynamadan 2023'te 700 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Karadeniz ekibinin evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olduğu son hafta maçında ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi. Altınordu'da profesyonel olup 2025'te altyapıdan direkt Konyaspor'a transfer olan stoper Ata Yanık (17) da Konya takımının deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildiği son müsabakada ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşadı. Altınordu tebrik ettiği iki eski oyuncusuna başarı diledi.

Kaynak: DHA

