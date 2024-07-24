Altınordu\'nun hedefi TFF 1. Lig

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de sezona Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da yeni transferlerden Alper Tursun, kulübe yabancı olmadığını söyledi. Altınordu'nun yerinin 1'inci Lig olduğunu belirten Alper, "Yeni transfer gibi gözüksem de ben Altınordu'da daha önce forma giymiştim. Onun için bu camiayı çok iyi biliyorum. Bizim yerimiz TFF 2. Lig değil, TFF 1. Lig olmalı. İnşallah bu sene hep birlikte bu başarıyı elde edeceğiz ; birinci olarak çıkacağız diye düşünüyorum" dedi.

Antrenman öncesinde Altınordu TV'ye konuşan Alper Tursun, hem saha içinde hem de saha dışında herkesin birbiri ile iyi anlaştığını belirterek, "Takım içinde arkadaşlık, uyum gayet iyi, herkes birbirini çok çok iyi tamamlıyor. İdmanda ve idman sonralarında herkes herkesle gülüyor, eğlenebiliyor, çok da iyi çalışıyoruz. Hocamız iyi çalıştırıyor bizi. Antrenmanlar yorucu geçiyor. Çalışmalarımız şu ana kadar iyi geçti" diye konuştu.