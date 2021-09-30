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Altınordu'nun konuğu Menemenspor - Son Dakika

Altınordu'nun konuğu Menemenspor

30.09.2021 11:20
Altınordu'nun konuğu Menemenspor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu yarın Menemenspor'u konuk edecek.

TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu yarın Menemen spor'u konuk edecek. İki İzmir ekibi arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. Menemenspor taraftarı stadyuma alınmayacak. Tedavisi süren Şeref'in forma giyemeyeceği Altınordu'da kırmızı kart cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın, Menemenspor'da ise cezası biten orta saha oyuncusu Alhassan görev yapabilecek. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan Altınordu 14'üncü sırada, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayan Menemenspor ise 10'uncu basamakta yer alıyor.

ALİ VE AHMET'İN MUTLU GÜNÜ

Altınordu'da santrfor Ahmet Dereli ikinci kez, sol kanat Ali Dere ise ilk kez baba olma sevinci yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Dereli ve eşi Mera Dereli, Almanya'da hayata gözlerini açan minik yavrularına İnci Minel ismini verdiler. Ali Dere ve eşi Rümeysa Dere, İzmir'de hayata gözlerini açan minik yavrularına Mehmet Han ismini verdiler. Altınordu ailesi olarak çiftleri tebrik eder, minik bebeklere uzun ve başarılı bir yaşam dileriz" ifadelerine yer verildi.ERBESLER GÖREVE BAŞLADIAltınordu'da bu yıl sık sık değişimler yaşanan kurumsal iletişim direktörlüğü görevine Can Erbesler getirildi. Son olarak Altay'da aynı görevi üstlenen Can Erbesler ile el sıkışan Başkan Seyit Mehmet Özkan imza töreninde, "İkinci 10 yılımızda başta Avrupa, İngiltere, ABD ve Çin olmak üzere tüm dünya ile entegre olmak istiyoruz. Yeni hedefimiz evrensel olmaktır. Bu nedenle ikinci 10 yılımız için sloganımız, 'Yerelden Evrensele'dir" dedi.Can Erbesler'in çok deneyimli bir futbol ve spor televizyoncusu olduğunu belirten Başkan Özkan, "Galatasaray gibi büyük bir camianın televizyonunda yıllarca yönetmenlik yapmıştır. Şimdi Can Bey ile birlikte kafamızı Edirne'den dışarı çıkarmaya başlayacağız. İngilizce konuşabilen, özgüveni yüksek oyuncular yetiştirip, onları dünya futbol sektöründe iyi tanıtacağız ve yetiştiricilik kulvarında çok değerli bir Türk Malı markası yaratacağız" diye konuştu.

Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ise "Öncelikle Altınordu gibi ülkemizi yurtdışında temsil eden bir markada görev almak son derece gurur verici. Sayın Başkan Özkan ile ilk görüşmemizden bu yana yeni inşa edilecek Altınordu Medya Merkezi'nin kuruluş heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'da Galatasaray çatısı altında geçirdiğim 12 yılın deneyimini kendi şehrimde, ilkeleri olan ve kurumsal anlamda örnek teşkil edecek bir yapıda yansıtacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. En kısa zamanda bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte kırmızı-lacivert armayı Yerelden Evrensele sloganıyla zirveye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


Altınordu'nun konuğu Menemenspor
Altınordu'nun konuğu Menemenspor
Altınordu'nun konuğu Menemenspor

Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun konuğu Menemenspor - Son Dakika Spor


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