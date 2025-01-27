Altınordu'nun Sezon Başarısı Tehlikede: Puan Farkı 10'a Yükseldi - Son Dakika
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Altınordu'nun Sezon Başarısı Tehlikede: Puan Farkı 10'a Yükseldi

Altınordu\'nun Sezon Başarısı Tehlikede: Puan Farkı 10\'a Yükseldi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, ikinci devrenin ilk iki maçında elde ettiği 1'er puanla zirveyle arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Şampiyonluk umutları büyük darbe aldı.

27.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:24
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puan çıkaran Altınordu'nun zirveyle arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde 90+6'ncı dakikada yediği gol sonucu Kepezspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Ligde lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 6'dan 10'a yükselen kırmızı-lacivertliler, 37 puanla 4'üncü sırada yer buldu.

Altınordu'da ilk maçına çıkan teknik direktör Ersan Parlatan son anda yedikleri golle göreve 1 puanla başlama üzüntüsü yaşadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı forvet arkası Uğur, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Öte yandan yedek kulübesinde sarı kart gören stoper Mete Yıldız, Isparta 32 Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Altınordu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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