Altınordu, Şimşek'le Beraberlik Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu, Şimşek'le Beraberlik Aldı

Altınordu, Şimşek\'le Beraberlik Aldı
15.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Şimşek yönetiminde Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, yeni teknik patronu Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la 1-1 berabere kalıp puanı aldı. Maça hızlı başlayan Altınordu 13'üncü dakikada Karşıyaka'dan yeni transferi Hamza'nın golüyle öne geçti.

Kırmızı-lacivertliler uzun süre maçı galip götürse de 71'inci dakikada gole engel olamadı. Şimşek yönetiminde 1 puanı hanesine yazdıran Altınordu, 15 puana yükselse de ateş hattında kaldı. Altınordu'dan önce 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcisi Altay'ı çalıştıran Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarla 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Altınordu, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Şimşek'le Beraberlik Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:19:27. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu, Şimşek'le Beraberlik Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.