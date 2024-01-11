Altınordu, transfer çalışmalarına devam ediyor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında pazar günü Nazilli Belediyespor'a konuk olacak Altınordu'da Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, transfer listesini hazırladıklarını açıkladı. İlk yarıdaki kadrosundan Ali, Arif Morkaya, Mert Özmen, Keni ve Emre ile vedalaşan İzmir temsilcisi ara transfer döneminde şimdiye kadar oyuncu takviyesi yapmadı.

Teknik patron Atilla Küçüktaka kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Gerek ön taraf gerekse orta sahaya yapacağımız takviyeleri belirledik. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Zaten oturmuş bir kadromuz ve felsefimiz var. İkinci yarıda çok daha iyi bir Altınordu izlettirmek istiyoruz. Futbolu iyi oynayan ekip olma yolunda ilerliyoruz" dedi.