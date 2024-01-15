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Altınordu, Türk çocuklarının spor yapabilmesi için tesis yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Altınordu, Türk çocuklarının spor yapabilmesi için tesis yatırımlarına devam ediyor

Altınordu, Türk çocuklarının daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için tesis yatırımlarına devam ediyor. İzmir ekibi, Bursa ve Denizli'de açtığı tesislerle hem kendi bünyesine hem de Bursapor ve Denizlispor gibi önemli kulüplere de futbolcu yetiştirecek.

Altınordu, Türk çocuklarının spor yapabilmesi için tesis yatırımlarına devam ediyor
15.01.2024 - 11:51,
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Avrupa ve Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Altınordu, Türk çocuklarının daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için tesis yatırımlarına devam ediyor. İzmir ekibi, Bursa ve Denizli'de açtığı tesislerle hem kendi bünyesine hem de Bursapor ve Denizlispor gibi önemli kulüplere de futbolcu yetiştirecek.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde kurmuş olduğu Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) ile Avrupa'nın birçok kulübünde olmayan imkanlara sahip İzmir ekibi, 200'den fazla açmış olduğu Altınordu Futbol Okulları ile Türkiye'de 21 binin üzerinde Türk gencinin spor yapmasına imkan sağlıyor. Yetenekli Türk çocuklarının daha iyi şartlarda futbol eğitimi alabilmesi için bu sezon başında İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisini açan Altınordu Futbol Kulübü, İnciraltı Tesislerinde Altınordu; U10, U11, U12 ve U13 takımlarına antrenman yaptırıyor. Yine sezon başında Bursa Yenişehir'de Ravil Genç Futbolcu Eğitim Tesislerini de hizmete alan Altınordu Futbol Kulübü, burada Altınordu U15 Takımı ile antrenman yapıyor.

Altınordu'dan tesis hamlesi

İzmir ekibinin son tesis hamlesi ise bu defa Denizli'den geldi. Altınordu Denizli Futbol Sahasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, üst seviyede oynayacak futbolcuların eğitiminin 5, 6 veya en geç 7 yaşında başlaması gerektiğini belirterek, "Ben çocuklarla bu işin yetiştiriciliği ile meşgul oluyorum. 20-22 yaşında en üst liglerde oynayacak kapasitede oyuncu yetiştirmek için 5-6 yaşlarda bu işe başlamalıyız. Futbolcu yetiştiriciliğine 10 veya 11 yaşlarda başlarsan o çocuklar istenilen seviyeye gelmiyor. Tabi ki arada belli seviyeye gelenler oluyor; ama duran saat de günde iki defa doğruyu gösteriyor. Futbolcu yetiştiriciliğinde Avrupa'daki gibi sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Biz Athletic Bilbao'yu kendimize rol model seçtik. Onlar gibi yapabilmek için erken yaşlarda futbol eğitimi vermemiz lazım. Futbol dershanelerde değil sahalarda öğretiliyor. Son yıllarda yüksek transfer ücretlerinden dolayı herkes futbolcu yetiştiriciliğine başladı. Bunları yapmak için iyi sahalara iyi antrenörlere ihtiyaç var. Kulüp olarak çocuklarımıza daha iyi ulaşabilmek için sezon başında Bursa'da, şimdi de Denizli'de böyle bir tesis açtık. Açtığımız tesislerden Denizlispor'umuza ve Bursaspor'umuza da sporcular vereceğiz. Bu vatanda çok genç var. Önemli insan kaynağımız var. Bu toprakların çocuklarına imkan verilirse neler yapabileceğini biliyoruz. Onlara imkan veremiyorsak bu bizim eksikliğimizdir. Benim derdim A Takım değil, benim derdim futbolun gerçek anlamda tabana yayılması ve bu çocukların içinden üst seviyede futbolcular yetiştirmektir" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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