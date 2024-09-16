Altınordu Zirveye Yaklaşıyor

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden Altınordu 7 puana ulaşıp 2'nci sıraya yükseldi. Sezona özellikle gurbetçi transferlerle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi, 3 haftalık periyotta kalesini gole kapatarak zirveye göz kırptı. Grupta 9 puanlı lider Kastamonuspor'un ardından zirve takipçisi konumuna gelen Altınordu'da altyapı patentli orta saha oyuncusu Sami ve gurbetçi kanat oyuncusu Emre attıkları gollerle takımı sırtladı. İlk hafta iç sahada İnegölspor filelerini sarsan ikili, Isparta karşısında da aynı tarifeyi uyguladı.

Sami ve Emre ligde 2'şer gole ulaşıp Altınordu'nun ilk 3 maçta bulduğu 4 gole imzalarını attı. Kırmızı-lacivertli takımın başında yenilgi yüzü görmeyen Teknik Direktör Olcay Şahan, Isparta 32 Spor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Kepezspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Emre, Tahsin ve Ege'yi yedek soyundururken, iyileşen Kaan'ın yanı sıra gurbetçi Bahattin ve altyapıdan yetişen Furkan Emin Kaçmaz'a ilk 11'de yer verdi. Altınordu bu hafta 4 puanlı Kırklarelispor'a konuk olacak.