Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı

26.07.2022 14:39
Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda yapılan ve zorlu mücadelelerin yaşandığı Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda yapılan ve zorlu mücadelelerin yaşandığı Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 3 gün süren Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası zorlu mücadelelere sahne oldu. Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda 6 kategoride gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve protokol üyeleri takdim etti.

Yarışmada dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle oldu:

Elite Men Kategorisi: 1. Emre Yavuz (Brisa Spor Kulübü Derneği), 2. Süleyman Sefa Temel (Brisa Spor Derneği), 3. Furkan Akcam (Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği)

U23 Erkek Kategorisi: 1. Süleyman Sefa Temel (Brisa Spor Kulübü Derneği), 2. Furkan Akcam (Brisa Spor Kulübü Derneği), 3. Samet Bulut (Spor Toto Spor Kulübü Derneği)

U23 Kadın Kategorisi: 1. Azize Bekar (Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik ve Spor), 2. Helin Altekin (Ege Pedal Spor Kulübü Derneği), 3. Pelin Altekin (Ege Pedal Spor Kulübü Derneği)

Elite Women Kategorisi: 1. Azize Bekar (Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik ve Spor), 2. Semra Yetiş (ferdi sporcu), 3. Asuman Burcu Balcı (Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik)

Junior Women Kategorisi: 1. Funda Taşkın (Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), 2. Ekin Ereke (Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü Derneği), 3. Fatmanur Doğan (Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)

Junior Men kategorisi: 1. Emre Yuca (Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü), 2. Anıl Tuna Sözer (Brisa Spor Kulübü Derneği) 3. Halil Nezir (İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü) - YALOVA

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Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, BRİSA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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