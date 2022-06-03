Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe - Son Dakika
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Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe

03.06.2022 12:14
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen basketbol, voleybol ve sentetik çim sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen basketbol, voleybol ve sentetik çim sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Belediyemiz tarafından yapılan, basketbol, voleybol ve sentetik çim sahaları bitirilerek gençlerimizin, sporseverlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Projemize destek veren, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz ve personeline ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe

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Kaynak: İHA

basketbol, voleybol, Hisarcık, Altıntaş, Spor, Son Dakika

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