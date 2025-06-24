Süper Lig devi Galatasaray'ın formasını giyen Alvaro Morata'nın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor.
Marca'da yer alan habere göre; İspanyol bir taraftar, UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile oynanan maçta ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırmasının ve kupayı kaybetmelerinin ardından 19 yaşındaki bir taraftar sosyal medya üzerinden Morata'yı ve çocuklarını ölümle tehdit etti.
Haberde, olayı sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftarın Malaga'daki polis karakoluna giderek hesabının çalındığını bildirdiği ve şikayetçi olduğu belirtildi. Ancak İspanya polisinin şikayeti yapan taraftarın telefonunu incelediği ve 32 yaşındaki yıldız oyuncuyu ölümle tehdit eden paylaşımlara dair kanıt bulduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine 19 yaşındaki taraftar, çıkarıldığı mahkemenin ardından Malaga'da tutuklandı.
Son Dakika › Spor › Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı - Son Dakika
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