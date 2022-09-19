A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Amasya'da kampa giren A Milli Kadın Hokey Takımı, 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milliler, Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım oyuncuları, antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

A Milli Kadın Hokey Takımı Başantrenörü Yasin Yükseler, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını, çok heyecanlı ve iddialı olduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Yükseler, şunları dile getirdi:

"Bu turnuva pandemiden dolayı ertelenmişti. Türk hokey tarihinin üst düzey turnuvası bizim için. Amasya'nın ev sahipliğinde 4 kamp yapıp, A Milli Takım ile uluslararası en üst organizasyona gideceğiz. Hedefimiz bu turnuvada Türk milli takımını en iyi şekilde temsil edip, bu gruptan bir alt gruba düşmemeye çalışmak. Orada en iyi şekilde ilk ikiye girip, dünya kupasına katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz."

Milli takım oyuncularından Fatma Songül Gültekin de, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.

Futbolla başladığı spor kariyerine hokeyle devam ettiğini anlatan Fatma Songül, "Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra spor kariyerime hokeyle devam ettim. Futbola göre bizim branşımız biraz daha akıcı ve eğlenceli. Hokeyin bize kattığı birçok güzellik var. O yüzden hokey daha mantıklı bir seçimdi benim için. Antrenmanlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Umarım şampiyonada güzel sonuç alırız ve mutlu döneriz." ifadelerini kullandı.