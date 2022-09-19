A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

19.09.2022 14:41

Amasya'da kampa giren A Milli Kadın Hokey Takımı, 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Amasya'da kampa giren A Milli Kadın Hokey Takımı, 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milliler, Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım oyuncuları, antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

A Milli Kadın Hokey Takımı Başantrenörü Yasin Yükseler, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını, çok heyecanlı ve iddialı olduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Yükseler, şunları dile getirdi:

"Bu turnuva pandemiden dolayı ertelenmişti. Türk hokey tarihinin üst düzey turnuvası bizim için. Amasya'nın ev sahipliğinde 4 kamp yapıp, A Milli Takım ile uluslararası en üst organizasyona gideceğiz. Hedefimiz bu turnuvada Türk milli takımını en iyi şekilde temsil edip, bu gruptan bir alt gruba düşmemeye çalışmak. Orada en iyi şekilde ilk ikiye girip, dünya kupasına katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz."

Milli takım oyuncularından Fatma Songül Gültekin de, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.

Futbolla başladığı spor kariyerine hokeyle devam ettiğini anlatan Fatma Songül, "Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra spor kariyerime hokeyle devam ettim. Futbola göre bizim branşımız biraz daha akıcı ve eğlenceli. Hokeyin bize kattığı birçok güzellik var. O yüzden hokey daha mantıklı bir seçimdi benim için. Antrenmanlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Umarım şampiyonada güzel sonuç alırız ve mutlu döneriz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı AK Parti'li Karahocagil: 'Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi' AK Parti'li Karahocagil: 'Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi' Son dakika haberi: MUHTAR KAZARA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, CENAZEYE GİDEN DAYI DA KAZADA ÖLDÜ Son dakika haberi: MUHTAR KAZARA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, CENAZEYE GİDEN DAYI DA KAZADA ÖLDÜ
Kaynak: AA

Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya katılmak için referanduma gideceklerini duyurdu
15:45 Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e gönderme: Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor
15:31 Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım
15:18 Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 16:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement