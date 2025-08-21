Amasya'da Yüzme Öğrenenlerin Sayısı 30 Bini Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Amasya'da 7 yılda yaklaşık 30 bin kişinin yüzme öğrendiği bildirildi.

Amasya'da 2018 yılından beri devam eden 5 profesyonel yüzme antrenörünün eşlik ettiği proje kapsamında bu yıl 1620 çocuk 2 aylık periyotta yüzme öğreniyor.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğünün kapalı yüzme havuzunda proje kapsamında geleceğin yüzücülerinin yetiştirilmesi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Kapalı yüzme havuzunu ziyaret eden Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, havuzda incelemelerde bulunarak çocuklarla, antrenör ve velilerle bir araya geldi.

Projenin 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde başlatıldığını söyleyen Ercan, "Bu proje ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de çok büyük bir ilgi ile karşılanmış olup, başladığı andan itibaren bugüne kadar toplamda 30 bin civarında genç ve orta yaş hatta yaşlı kesime hitap etmiş ve yüzme projesinden faydalandırılmıştır. Bu proje ile maksadımız ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da yine yüzme bilmeyen bırakmamak." dedi.

Herkese yüzmeyi öğretmek ve bu vesileyle hem sportif altyapıya büyük bir kazanım sağlamak istediklerini aktaran Ercan, "Yine yaz aylarında yaşanan istenmeyen vakalar yani boğulma vakaları, bu tarz vakaların önüne geçmek, bu sporu toplumun tabanına yaymak, bu branş çünkü hayatın içerisinde hobi maksatlı da yapılabilecek, partner gerektirmeyen, bir takım gerektirmeyen, kendi başına bir yüzüp antrenmanını yapıp çıkabileceği bir branş olduğu için bunu ülke genelinde herkese öğretmek temel maksattır." diye konuştu.

Projeden yararlanan 7 yaşındaki Koray Efe Şahin, "Burada antrenmanlar yapıyorum. Ben şu an antrenmana geç katıldığım için ayak vuruşu yapıyorum. Gelişince de daha hızlı yüzmeye devam edeceğim. İyi yüzücü olacağız. İyi yüzücü olduktan sonra da yarışmalara katılacağız." ifadelerini kullandı.

Dokuz yaşındaki Zeynep Duru Canlı ise, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında buraya geldim ve yüzme öğrendim. Çok güzel yüzüyorum. Şimdi de yarışmalara hazırlanıyorum." dedi.

Yüzme antrenörü Atilla Dulkadiroğlu ise şunları dile getirdi:

"Proje kapsamında 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerimize 2 ay boyunca temel eğitim, performans ve müsabık sporcu şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Kış dönemlerinde de bu projemiz devam ediyor."