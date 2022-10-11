Amasya haberleri: A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
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Amasya haberleri: A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki ikinci etap çalışmaları başladı

11.10.2022 16:37

Amasya haberler... A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki ikinci etap hazırlık kampı başladı.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki ikinci etap hazırlık kampı başladı.

Milli takım, Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek.

17 sporcunun katıldığı kamp, 19 Ekim'de tamamlanacak.

Milli takım antrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına, birinci kamp sürecini verimli bir şekilde tamamladıklarını, ikinci kamp dönemini de aynı şekilde geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Yükseler, "Buradaki amacımız lig öncesi ikinci kampı da tamamlamak. Almanya'da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İlk dörde kalıp Dünya Kupası elemelerine katılmak istiyoruz. Tabii bizim hedefimiz yine büyük. Bizim için en yüksek seviyede olan organizasyonda başarılı olmak istiyoruz. Umarım Türk hokeyine ve Türk sporuna büyük bir başarı ile dönmüş oluruz. Amasya'ya, yetkililere, Türk hokeyine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal ise "Çok önemli bir turnuvaya gideceğiz. Turnuvanın önemini her seferinde herkes bahsediyordur eminim ama gerçekten Avrupa'nın ilk sekizi arasında oynayacağımız ve ilk dördü hedeflediğimiz bir turnuva. Artık ilk dörde kalıp Dünya Kupası'na, elemelere en azından katılmayı hedefliyoruz. Yıllardır oynuyorum gerçekten hayalini kurduğum bir turnuva." ifadelerini kullandı.

Milliler, şampiyona için son hazırlık dönemini de ilerleyen günlerde yine Amasya'da geçirecek.

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Kaynak: AA

Almanya, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya haberleri: A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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