Amasya haberi | Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı - Son Dakika
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Amasya haberi | Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

17.10.2022 14:47

Amasya haberleri: Sporcuların antrenman yapması Milli takım antrenörü Gökhan Kaya'nın konuşması Milli takım oyuncusu Serpil Seval Öztürk'ün konuşması Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal'ın konuşması Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı AMASYA - A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın...

Sporcuların antrenman yapması

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya'nın konuşması

Milli takım oyuncusu Serpil Seval Öztürk'ün konuşması

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal'ın konuşması

Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

AMASYA - A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Amasya kampının ikinci etabını tamamladı.

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Amasya Spor Salonu'nda, 7-10 Aralık'ta yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, Amasya'da 2 kamp daha gerçekleştireceklerini aktaran Kaya,

"Amasya kampımızın 2. etabını bugün itibariyle bitirdik. Amasya'da bundan sonra iki kampımız daha olacak. Kampımız fiziksel ve taktiksel olarak çok güzel gitti, Çok iyi antrenmanlar yaptık. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gidebilmek. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz orada ilk 4'e girerek Dünya Şampiyonası elemelerine gitmek. Amacımız Türk Hokeyini en üst seviyeye çıkarmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal ise "Amasya'da ikinci kampımızı tamamladık. 10 günlük bir süreç oldu, güzel geçti, teknik ve taktik üzerine yaptığımız bir kamp oldu. Burada daha sonra iki kampımız daha var. Buradan sonra da Almanya'ya 7 Aralıkta turnuvamız başlayacak ve Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz ilk 4'e girerek Dünya Şampiyonası'na katılmak" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de millileri ziyaret ederek başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Gökhan Kaya, Almanya, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya haberi | Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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