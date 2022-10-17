Amasya haberi | Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

Sporcuların antrenman yapması

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya'nın konuşması

Milli takım oyuncusu Serpil Seval Öztürk'ün konuşması

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal'ın konuşması

Milli hokeyciler, Amasya kampının ikinci etabını tamamladı

AMASYA - A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Amasya kampının ikinci etabını tamamladı.

Milli takım antrenörü Gökhan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Amasya Spor Salonu'nda, 7-10 Aralık'ta yapılacak Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, Amasya'da 2 kamp daha gerçekleştireceklerini aktaran Kaya,

"Amasya kampımızın 2. etabını bugün itibariyle bitirdik. Amasya'da bundan sonra iki kampımız daha olacak. Kampımız fiziksel ve taktiksel olarak çok güzel gitti, Çok iyi antrenmanlar yaptık. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gidebilmek. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz orada ilk 4'e girerek Dünya Şampiyonası elemelerine gitmek. Amacımız Türk Hokeyini en üst seviyeye çıkarmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal ise "Amasya'da ikinci kampımızı tamamladık. 10 günlük bir süreç oldu, güzel geçti, teknik ve taktik üzerine yaptığımız bir kamp oldu. Burada daha sonra iki kampımız daha var. Buradan sonra da Almanya'ya 7 Aralıkta turnuvamız başlayacak ve Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz ilk 4'e girerek Dünya Şampiyonası'na katılmak" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de millileri ziyaret ederek başarılar diledi.