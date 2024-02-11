Amatör Futbol Maçında Korku Dolu Anlar: Sahaya Bıçakla Dalan Futbolcu

Bitlis'in Hizan ilçesinde oynanan Hizan Gençlerbirliğispor ile Adilcevaz Belediyespor karşılaşmasının 40. dakikasında kırmızı kart gören yedek kulübesindeki futbolcunun iddiaya göre sahaya bıçakla dalması korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, rakip takım ise maçtan çekildi.
Amatör Lig'de mücadele eden Hizan Gençlerbirliğispor, sahasında Adilcevaz Belediyespor'u konuk etti. Maç 1-1'lik skorla devam ederken 40. dakikada Hizan Gençlerbirliğispor'un yedek kulübesindeki futbolcusu L.Y.'in, iddiaya göre rakip takım oyuncularına küfür etmesi üzerine kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gördüğü için sinirlenen futbolcu, iddiaya göre yanında taşıdığı bıçakla sahaya girdi. Rakip takımın sporcusunu bir süre kovalayan L.Y., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adilcevaz Belediyespor Kulübü: "Göğsünden çıkardığı bıçakla oyuncularımıza saldırdı"
Yaşanan olayın ardından Adilcevaz Belediyespor Kulübü Yönetimi, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle müsabakandan çekildi. Yaşananlarla ilgili Adilcevaz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız, Hizan deplasmanında skor 1-1 iken yedek kulübesinden bir oyuncu kırmızı kart görünce göğsünden çıkardığı bıçakla oyuncularımıza saldırdı. Can güvenliği olmaması dolayısıyla sahaya takımımız çıkmamıştır. Şimdi kamuoyuna soruyoruz; bıçaklı saldırı sonrası hakem nasıl bu maçın devam etmesine karar verebiliyor? Hakem tarafsız mı ya da kimlerin baskısı altında ya da bir yerlerden direktif mi alıyor? Bir oyuncu nasıl bıçakla sahaya giriyor? Bizim sahamızda bir gün bile olay çıkmamışken, Bitlis Merkez Hakem Kurulu bu konu hakkında ne karar verecek? Hükmen mağlubiyet kararı verebilecek mi? Görüntüler elimizde mevcuttur, hepsini paylaşacağız. Bu konunun takipçisi olacağız, sahaya bıçakla saldıran oyuncudan 'adam öldürmeye teşebbüs'ten dolayı şikayetçiyiz ve olayın takipçisi olacağız" denildi.
"Üzerime atılan bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum"
Hizan Gençlerbirliğispor oyuncusu L.Y., 13 yıllık amatör futbolcu olduğunu belirterek, "Bugün Adilcevaz maçında tarafıma çok çirkin bir iftira atılmıştır. Kesinlikle yalan ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gördüğüm kırmızı kart yüzünden buna sebep olan Adilcevazlı oyuncunun üzerine yürüdüm. Sadece o an oluşan bir sinir. Hiçbir şekilde karşı taraf oyuncusuna zarar verecek, incitecek hiçbir cisim yoktu elimde. Bunu yapacak kadar da cahil biri değilim. Bu zamana kadar da asla buna benzer bir şey de yapmadım. Tamamen amaçları algı oluşturmak. Orada bulunan binlerce insan şahittir. Zaten maçı da kazanamayacaklarını anladıkları için ikinci yarı maça çıkmadılar. Üzerime atılan bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum. Buna sebep olanlarla ilgili de gereken adli süreci başlattım" ifadelerini kullandı. - BİTLİS
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Spor › Amatör Futbol Maçında Korku Dolu Anlar: Sahaya Bıçakla Dalan Futbolcu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?