Amatör Kulüpler Zor Durumda

Kars Kalespor Kulüp Başkanı Turgay Parıltı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 sezonu amatör futbol düzenlemelerine tepki göstererek, artan vize ve transfer bedellerinin altyapıya yatırım yapan amatör kulüplerin ekonomik yükünü artırdığını söyledi.

TFF tarafından yeni sezon için belirlenen amatör futbol düzenlemelerini değerlendiren Kars Kalespor Kulüp Başkanı Turgay Parıltı, özellikle futbolcu vize bedellerindeki artışın amatör kulüpler açısından ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon 150 TL olan futbolcu vize bedelinin 500 TL'ye yükseltildiğini ifade eden Parıltı, tüm yaş kategorilerinde mücadele eden ve yaklaşık 200 lisanslı futbolcusu bulunan bir kulübün yalnızca vize işlemleri için yaklaşık 100 bin TL ödeme yapmak zorunda kalacağını kaydetti.

Transfer ve diğer federasyon işlemlerinin de hesaba katılmasıyla birlikte altyapıya yatırım yapan bir kulübün sadece TFF'ye ödeyeceği toplam tutarın yaklaşık 200 bin TL'ye ulaşacağını belirten Parıltı, "Amatör kulüplerin zaten sınırlı olan gelirleri, çocukların eğitimi ve sportif gelişimi yerine federasyon işlem bedellerine gidiyor" dedi.

"150 TL'den 500 TL'ye hangi oranla çıkıldı?"

Vize bedelindeki artışın gerekçesinin açıklanmasını isteyen Parıltı, "Geçtiğimiz sezon 150 TL olan futbolcu vize bedelini 500 TL'ye çıkarırken hangi ÜFE, hangi TÜFE oranını esas aldınız? Bu artış hangi ekonomik kritere göre belirlendi?" ifadelerini kullandı.

Parıltı, altyapı oyuncularının yetiştirilmesi konusunda ise amatör kulüplerin yeterince korunmadığını savundu. Geçtiğimiz yıl 50 bin TL olan kulüp muvafakati olmadan transfer bedelinin yalnızca 67 bin 500 TL'ye çıkarıldığını belirten Parıltı, bu rakamın kulüplerin yaptığı yatırım karşısında yetersiz olduğunu söyledi.

"Yıllarca emek verilen oyuncu tam verim alınacağı dönemde kaybediliyor"

Amatör kulüplerin küçük yaşlarda bünyelerine kattıkları futbolcular için yıllarca emek verdiğini dile getiren Parıltı, altyapı yatırımlarının yalnızca maddi değil, aynı zamanda ciddi bir zaman ve insan kaynağı gerektirdiğine dikkat çekti.

Parıltı, "Bir amatör kulüp, 8-9 yaşlarında bünyesine kattığı bir çocuğa yıllarca emek, zaman ve büyük maliyetlerle yatırım yapıyor. Hedefi o oyuncuyu A takımında oynatmak ve kulübün geleceğini onun üzerine inşa etmek. Ancak tam verim alacağı dönemde, yaptığı yatırımın karşılığını bile almadan oyuncusunu kaybedebiliyor. Sonrasında ise amatör kulüplere 'altyapıya yatırım yapın' deniliyor" diye konuştu.

"Profesyonel kulüpler için alınan kararlar amatörler için neden alınmıyor?"

TFF'nin profesyonel kulüplerin ekonomik yapısını güçlendirmeye yönelik kararlar alabildiğini belirten Parıltı, benzer hassasiyetin amatör kulüpler için de gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Parıltı, "Profesyonel kulüpleri korumak adına 3. Lig'de takım sayısını azaltarak ekonomik yapılarını güçlendirmeyi düşünebilen TFF, neden amatör kulüpleri koruyacak cesur kararlar almıyor?" diye konuştu.

Amatör kulüplerin gelirlerinin giderler karşısında her geçen gün daha da yetersiz kaldığını belirten Parıltı, futbolcu maaşları ve hakem ücretlerinin yanı sıra çeşitli kurumların gelirlerinin arttığını ancak amatör kulüplerin gelir kaynaklarında aynı oranda bir artış yaşanmadığını savundu.

"Yöneticiler kapı kapı destek arıyor"

Amatör kulüplerin ayakta kalabilmek için yöneticilerin kişisel çabalarıyla destek aramak zorunda kaldığını ifade eden Parıltı, toplanan kaynakların önemli bölümünün çocukların sportif gelişimi ve altyapı yatırımları yerine federasyon işlemlerine harcandığını söyledi.

Parıltı, "Futbolcu maaşı artıyor, hakem ücreti artıyor, kurumların geliri artıyor. Artmayan tek şey amatör kulüplerin geliri. Sonra gariban yöneticiler kapı kapı dolaşıp destek topluyor. Topladığı parayı çocuklara ve altyapıya değil, federasyonun işlem bedellerine ödüyor" ifadelerini kullandı.

Kars Kalespor Kulüp Başkanı Turgay Parıltı, başta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları (ASKF), Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve amatör futbolun tüm paydaşlarına çağrıda bulundu.

Parıltı, amatör kulüplerin yaşadığı sorunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Başta ASKF'ler, TASKK, TÜFAD ve amatör kulüplerin tüm paydaşlarını sessiz kalmamaya, amatör kulüplerin haklarını savunmak için inisiyatif almaya ve TFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Parıltı, altyapıya yatırım yapan kulüplerin desteklenmesi ve yetiştirdikleri futbolcular konusunda emeklerinin karşılığını alabilmelerinin sağlanmasının, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.