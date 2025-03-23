Amatör Maçta Taraftarlar Arasında Kavga

- Amatör maçta taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi

İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi- Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.

Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.

O anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.