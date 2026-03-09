Fas'ta oynanan bir amatör futbol maçında uygulanan VAR sistemi futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçta kullanılan yöntem büyük ilgi gördü.
Karşılaşmada hakem, tartışmalı bir pozisyonu değerlendirmek için VAR benzeri bir sistem kullandı. Görüntülerin basit bir ekran üzerinden izlenmesi ve hakemin pozisyonu tekrar incelemesi izleyenlerin ilgisini çekti.
Amatör bir maçta uygulanan bu yöntem sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Futbolseverler, düşük imkânlarla yapılan bu VAR uygulamasını yaratıcı ve eğlenceli bulduklarını ifade etti.
Son Dakika › Spor › Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)