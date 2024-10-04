Amatör Spor Haftası Düzce'de Kutlanacak

Spor

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yıl 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri bu yıl Düzce'de 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasıdır.

Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Düzce'de Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak.

Resmi açılış Anıtpark meydanında

Amatör Spor Haftası resmi açılışı 81 ilde eş zamanlı 7 Ekim 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Düzce'de ise resmi açılış Düzce Belediyesi önünden Anıtpark Meydanı'na saat 10.00'da yürüyüşle başlayacak. Anıt Park Meydanında çeşitli gösterilerle program devam edecek. - DÜZCE