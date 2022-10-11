Amatör Spor Haftası kutlandı - Son Dakika
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Amatör Spor Haftası kutlandı

11.10.2022 17:33
Amatör Spor Haftası kutlandı

MALATYA (İHA) – Malatya'da her yıl Ekim ayının ikinci haftasında geleneksel olarak kutlanan Amatör Spor Haftası, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

MALATYA (İHA) – Malatya'da her yıl Ekim ayının ikinci haftasında geleneksel olarak kutlanan Amatör Spor Haftası, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Malatya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir çok farklı branşta müsabakalar yapılırken, müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi

Malatya Merkez Spor Salonunda yapılan Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Şube Müdürleri, Malatya ASKF Genel Sekreteri Kahraman Fırat, Malatya ASKF Başkan Yardımcıları Adnan Fırat ve Ergün Turan, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kayhan, "Elbette hepimiz biliyoruz ki spor olmazsa olmazımızdır. Bu spor faaliyetlerinde çocuklarını büyük bir sabır ve fedakarlık ile spor yapmaları için bin bir emekle tesislerimize getiren ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Spor faaliyetlerine katılan yaklaşık 72 bin sporcumuzun arkasında velilerimizin destekleri var. Bundan sonra yapılacak tüm faaliyet ve etkinliklerde özellikle de gençliğimiz ve geleceğimiz adına, yine ailelerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz. Bizler Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü etkinlik ve spor faaliyetlerinin arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kayhan'ın konuşmasının ardından Amatör Spor Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası kutlandı - Son Dakika

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