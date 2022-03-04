Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

04.03.2022 10:32
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Amarat Gençlikspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz

Esentepespor- Kocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: Ahmet Ulu

Başakpınar Belediyespor- Özvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Erciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak

Kayseri Şekerspor- Talas Anayurtspor: Ramazan Haymana

Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: Hüseyin Keğin

Kocasinan Ülküspor- OSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya - KAYSERİ

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

YORUMLAR
500
Kadrolu işçilerin zam sevinci Kadrolu işçilerin zam sevinci Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı Hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

Kocasinan, Kayseri, Erciyes, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement