Amed\'in teknik direktörü Hasi, Samsunspor\'a karşı \'yaralı hayvan\' uyarısı yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Samsunspor maçında çok dikkatli olmalarına dikkat çekerek, "Ne yapacaklarıyla alakalı çok tehlikeli bir rakip. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Maç maç bakıyorum. Bugün şu anda sadece Samsunspor'a odaklıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Besnik Hasi ile Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Şehmus Özer Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Programda gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Besnik Hasi, Samsun maçına yoğun bir tempo ile hazırlandıklarını belirtti. Hasi, "Sakat futbolcular ile alakalı bireysel çalışmalar devam ediyor dedikleri gibi, onunla alakalı bir şey söylemiyorum. Oyuna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta Samsunspor maçına hazırlanıyoruz. Samsunspor şu anda yaralı bir hayvan ve yaralı hayvanlar en tehlikeli olanlardır aslında. Çünkü çok daha fazla ısırabilirler sizi. Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl reaksiyon vereceklerini bilmiyoruz. Yeni hocaları var, içeride oynuyorlar. Kasımpaşa maçından sonra takımı daha tanıdıktan sonra daha iyi olacağına dair birkaç söylemleri olmuştu. Bu da doğrudur. Nasıl reaksiyon verecekleriyle alakalı hiçbir fikrimiz yok. Dediğim gibi, biz işimizi yapıyoruz. Takımı, rakip takımı iyi tanımaya çalışıyoruz. Ne yapacaklarıyla alakalı çok tehlikeli bir rakip, onu söyleyeyim. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Yüzde yüz nasıl hazır oluruz, o konuda kafa yoruyoruz. Daha önce söylediğim gibi maç maç bakıyorum. İki haftalık, üç haftalık periyotlar olarak değil, maç maç bakıyorum. Şu anda Samsunspor, sonra Eyüpspor. Aslında Samsunspor ve Eyüpspor benim için şu anda Galatasaray maçından çok daha önemli. Çünkü Galatasaray büyük bir takım. Zaten Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Fakat Samsunspor ve Eyüpspor bizim puan alma ihtimalimizin daha yüksek olduğu takımlar. Bunlardan puan alabilme ihtimalimiz daha yüksektir. Bugün şu anda sadece Samsunspor'a odaklıyım. Özellikle futbolda, hatta özellikle Türkiye'de uzun dönem planlar yapmak iyi değildir. Kısa dönemli planlar her zaman daha sağlıklıdır. Bu hafta içerisinde Samsun'la oynayacağız. Ondan sonra maçları hafta hafta düşünüyorum" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek de transferlerin takıma uyumu ve bütçeyle ilgili konuştu. Şimşek, "Allah'a şükür, şu ana kadar yaptığımız transferlerde 'Keşke yapmasaydık' dediğimiz hiçbir transferimiz yok, olmadı. Bu sezon özellikle sıfırdan takım kurduk. Biliyorsunuz, bütçemiz doğrultusunda bu transferleri yaptık. Yani şu anda bizim birçok takım gibi harcadığımız büyük paralar yok. O bütçemizin doğrultusunda bu takım kuruldu. Eleştiri futbolun doğasında vardır. Keşke herkes sonuçlara göre eleştiri yapabilse" ifadelerini kullandı.