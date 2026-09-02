Amed, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Amed, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig 4. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı. Maç 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı. Sahada atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Kasımpaşa, 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Amed, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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