Amed, Serikspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed, Serikspor'u 1-0 Geçti

Amed, Serikspor\'u 1-0 Geçti
07.03.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Serikspor'u 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların ve yönetimin sakin olmaları gerektiğini belirterek, oyuncuların da panik yapmadan mücadele etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Takım üzerindeki baskıya dikkati çeken Bakkal, "Bu kadar panik olmaz. Biraz sakin olmak, biraz daha dengeli gitmek lazım. Çünkü maçın son birkaç dakika hariç 90 dakikasında karşımızda 6-5 taktikle oynayan bir takım vardı. Biz de bu kilidi açmaya çalışan bir takımdık. Yeterli derecede tempo yaptık mı derseniz, bu takım sezon başından beri bunu çok yapmadı. Ama bu sefer sahaya biraz daha yansıdı. Baskı olunca oyuncu üretkenliği düşüyor, saçma sapan işler yapmaya başlıyoruz. Biraz sakin olalım. Bu oyuncu grubu her takımı yener. İyi bir oyuncu grubumuz var. İnanılmaz bir baskı var. Özellikle başımızdaki insanlar olmak üzere herkesi sakinliğe davet ediyorum." diye konuştu.

Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"90 dakika kontrolümüzde olan, atak yaptığımız bir maçtı. Çok fazla üretemedik belki ama Veysel'in uzaktan şutları var. Golü daha önce bulsaydık daha farklı olabilirdi. Önemli olan 3 puan almaktı. Oyundan çok memnun musun derseniz o kadar değilim ama zor da olsa kazanmak, aradaki puan farkını açtırmamak adına iyi bir galibiyet oldu. Çok önemli maçlar oynayacağız. İstanbul, arkasından Manisa maçları var. Bu stresi yaşadığım için biliyorum. Lütfen biraz daha destek, biraz daha sakin olalım. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli. Sakatlıklar da yavaş yavaş başlıyor, adale çekmeleri başladı. Hem bununla baş ediyoruz hem de maç kazanmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel, galibiyetle bitirmek güzel."

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise şampiyonluk hedefi olan güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu ifade eden Boran, her iki takımın puana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Boran, "Hem onların şampiyonluk yolunda puana ihtiyacı vardı hem de bizim ligde kalma adına şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Bugün iyi bir oyun oynadık. Özellikle savunma anlamında taktik disipline bağlı kalan, kompakt oynayan bir takım vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ligde kalmayı istiyorlar, bunu sahaya yansıttılar. Maalesef duran toptan yediğimiz bir golle buradan puansız ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde önemli maçlar olduğunu aktaran Boran, "Evimizde oynayacağımız dört iç saha maçımız var. Hem onları kazanıp hem de dışarıda oynayacağımız maçlardan puan alarak ligde kalmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularımı kutluyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama maalesef puansız dönüyoruz. Amed takımını da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mesut Bakkal, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed, Serikspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Amed, Serikspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.