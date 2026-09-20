Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş maçına Başakşehir 11'iyle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş maçına Başakşehir 11'iyle çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Teknik direktör Besnik Hasi, Başakşehir maçının ilk 11'ini değiştirmedi; taraftarlar maç öncesi tribünlerde yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Ligin geride kalan 5 haftayı 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Besnik Hasi, karşılaşmada Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil, Dia Saba, Orban'a ilk 11'de görev verdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Cisse, Mehmet Yeşil, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mustafa Burak Bozan, Diagne, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir yer aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba'ya ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ağustos ayının en iyi golü ödülü verildi.

Öte yandan taraftarlar, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Beşiktaş cephesi

Siyah-beyazlı ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Nübel, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Agbadou, Olaitan, Poku, Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Murillo ilk 11'yle çıktı.

"Kara kartal"ın yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Emirhan Topçu görev bekledi.

Öte yandan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı karşılaşmayı tribünden izledi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBesnik HasiDiyarbakırBaşakşehirBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ’Filistin’ sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto 'Filistin' sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı
Bu neyin öfkesi Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Bu neyin öfkesi! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Karadeniz’deki sel felaketinde son durum AFAD’a yüzlerce ihbar geldi Karadeniz'deki sel felaketinde son durum! AFAD'a yüzlerce ihbar geldi
21:07
“Pişman mısınız“ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan manidar cevap
"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap
21:04
Kurtlar Vadisi’ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
Kurtlar Vadisi'ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde! Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
20:35
Süper Lig’de 8 gollü maç sonrası istifa
Süper Lig'de 8 gollü maç sonrası istifa
20:23
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
20:15
Almanya’da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
20:12
Fon soruşturması genişliyor İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 21:52:39. #7.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş maçına Başakşehir 11'iyle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement